Luis Chía y Katherin Montoya ganaron la etapa 2 de la Vuelta al Tolima

El ganador de la segunda etapa Luis Carlos Chia manifestó "Hoy le agradezco a Dios por estar nuevamente en la Vuelta a Tolima, estoy súper contento definitivamente mis compañeros han hecho un trabajo excelente, gracias también por esa confianza, mi equipo me lo han brindado y eso me hace sentir muy bien, esta etapa fue muy buena porque entre más rápida se me va mejor a mí, ahora esperar a mañana tenemos de cara la montaña y por supuesto vamos ayudar a mí líder en lo que más pueda".

Este viernes se disputará la 3 etapa de esta vuelta ciclística con un recorrido que inicia en el municipio de Honda hasta Murillo, una jornada de altísima montaña, que por supuesto tendrá la definición de esta etapa, el día sábado se recorrerá 40 km iniciando en el Alto de Vendillo, al alto de Santa Isabel.