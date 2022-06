Madre de Egan Bernal da el "paso más difícil" en tratamiento contra el cáncer de seno

Flor Marina Gómez, madre del ciclista colombiano Egan Arley Bernal, comunicó el pasado 11 de mayo, a través de un video publicado en sus redes sociales, que le detectaron cáncer de seno, por lo que tiene que someterse a un tratamiento.

Gómez ha compartido con sus seguidores el proceso que lleva a cabo y en el que ha recibido el acompañamiento de su familia y de personas cercanas como Xiomara Guerrero, exnovia de Egan y hoy integrante del equipo que acompaña al corredor.

En su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, Flor Marina dio a conocer el momento más difícil del tratamiento, ya que se anticipó a los efectos de la quimioterapia y decidió cortarse el cabello y mostrarse totalmente rapada.

Su hijo menor, Ronald Stiven Bernal la acompañó en este paso al cortarse por completo su pelo.

"Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil 💕 Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: Gracias 🙏🏼"