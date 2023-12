Miguel Ángel ' Supermán' López se cansa de los controles antidopaje: recibió nueva visita en su casa

Esta es la segunda visita "sorpresa" que recibe Miguel Ángel López por parte de funcionarios de la UCI encargados de realizar las pruebas antidopaje en menos de una semana.

Y es que el pasado 12 de diciembre, López fue visitado por estas personas mientras disfrutaba de las vacaciones junto a su familia en Disney.

Le puede interesar: Superman López: ex médico del Astana confiesa la verdad sobre supuesto caso de dopaje

En este entonces, el ciclista boyacense explicó que los oficiales se acercaron a su hotel para tomar algunas muestras de manera sorpresiva.

“Estoy sorprendido por una cosa que me acaba de pasar esta mañana, no había querido decir esto en la luz pública, pero es el momento porque ha pasado mucho tiempo. Todo mundo conoce la situación por la que estoy pasando, la suspensión provisional que me tiene la UCI que lleva casi 5 meses, y que al día de hoy no sé absolutamente nada de mi futuro”, dijo López.