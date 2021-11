"Mijitos, la cagué": Rigo pide disculpas por video con su hija en la bicicleta

El ciclista colombiano Rigoberto Urán fue protagonista de una gran polémica este miércoles 17 de noviembre después de publicar un video en sus redes sociales en el que llevaba a su hija Carlota con un cargador en el pecho, pero montando bicicleta por la vía a una velocidad considerable.

A pesar de que la idea del escarabajo era compartir un momento agradable junto a su hija, el echo generó miles de críticas de sus seguidores, quienes lo tildaron de irresponsable, ya que puso en riesgo la salud de la niña.

Horas después de la lluvia de comentarios, Urán eliminó el video de sus redes sociales y en horas de la tarde de este miércoles realizó otra publicación junto a Carlota, pero en esta ocasión jugando en una piscina.

Adicionalmente, Rigo pidió perdón por lo sucedido, además aceptó que se equivocó y aseguró que no lo volverá a hacer.

"Mijitos la cague, no lo vuelvo hacer perdón 🙏 hace rato no me regañaban tanto", afirmó Rigoberto.

En el video con su hija en la piscina también se escucha la voz de su pareja pidiéndole al ciclista que se disculpe por lo que hizo, ya que es un ejemplo para muchos colombianos, y aceptando que puso en riesgo la vida de Carlota.