Milán San Remo se disputará el 15 de agosto, Il Lombardía el 8

La "Classicissima" Milán San Remo, uno de los grandes monumentos del calendario World Tour, se disputará finalmente el 15 de agosto, y no el día 22 como pretendían los organizadores, mientras que Il Lombardía se adelanta al día 8 del mismo mes.

Aunque la organización, RCS, la misma empresa del Giro de Italia, había solicitado a la UCI la fecha del 22 de agosto, la Federación internacional ha ganado la batalla para imponer el día 15. La idea inicial consistía en aprovechar la proximidad geográfica de San Remo con Niza, donde una semana después hubiera empezado el Tour de Francia, evitando así a la caravana ciclista un desplazamiento "innecesario".



La posición argumental de la UCI ha sido la de evitar el "embotellamiento" de la Milán San Remo con la mayoría de los Campeonatos Nacionales durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto.



"Estoy muy enojado, discutí mucho con el presidente Lappartient. Me había dicho que podríamos hacer la carrera el 22 o 23 de agosto y que los campeonatos nacionales y el campeonato europeo no tendrían lugar, dijo Paolo Bellino, CEO de RCS a la Gazzetta.

"Il Lombardía", previsto en un principio para el 31 de octubre, se disputará el 8 de agosto. La UCI anunciará las nuevas fechas para estos dos monumentos del calendario el próximo viernes. EFE