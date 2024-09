Movistar Team anunció su primer fichaje para 2025; ¿Qué pasará con Nairo?

El Movistar Team confirmó este miércoles 25 de septiembre la contratación del ciclista venezolano Orluis Alberto Aular Sanabria, quien llega al conjunto telefónico, luego de destacarse en el Caja Rural-RGA.

Aular Sanabria afrontará su primera experiencia en un equipo World Tour, después de firmar contrato por dos temporadas hasta 2026.

El Movistar se interesó en el venezolano de 27 años, teniendo en cuenta su destacado desempeño en el 2024, año en el que ganó el Trofeo Matteotti, también celebró victorias de etapa en Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine y en el GP Internacional Torres Vedras - Trofeu Joaquim Agostinho.

Aular se ha destacado durante su carrera al ser seis veces campeón nacional de ruta de Venezuela y en cuatro ocasiones contrarreloj.

En su palmarés, el venezolano cuenta con un oro en Juegos Centroamericanos y dos segundos puesto en pruebas World Tour.

Anular Sanabria será el segundo ciclista de Venezuela que integrará las filas del Movistar Team, luego de a presencia de José Rujano.

"El 2024 ha sido mi mejor año. Temporada tras temporada he ido mejorando, y este año he podido mantener mucha constancia en rendimiento y resultados, con la voluntad de llegar al WorldTour. Creo que ese deseo me ha impulsado a trabajar como nunca antes. He sido capaz de pasar mucho mejor la media montaña, y el ‘plus’ de conocer que iba a tener esa opción de correr con Movistar Team me da esperanzas para seguir mejorando en otros muchos aspectos", afirmó.