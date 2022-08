Nairo estalla contra los que le dicen viejo: "dicen que no sirvo para ganar"

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana se prepara para disputar su séptima Vuelta a España al liderar la escuadra francesa Arkéa Samsic en la edición del 2022 que dará inicio el próximo 19 de agosto.

Previo al inicio de la carrera ibérica, Nairo ratificó que renovará su contrato con el Arkéa y al mismo tiempo le envió un mensaje a sus críticos, teniendo en cuenta los resultados que ha obtenido en la temporada.

"Dicen que me comienzan a salir canas, que no sirvo para ganar, les digo que este año en todas las carreras en las que he estado he terminado en los 10 primeros, no tengo miedo de seguir entrenando bien e intentar ganar y actuar muy bien, representar a mi país de la mejor manera".

En el 2022, Quintana ha ganado el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos, además ocupó un lugar en el top 10 de la País Niza, Vuelta a Cataluña, Ruta de Occitania.

Renovación con el Arkéa

El ciclista colombiano explicó por qué decidió renovar con el Arkéa, aunque recibió ofrecimiento de otros equipos.

"Seguimos con Arkéa, es la mejor decisión. Vienen compañeros para apoyar el equipo. Estamos en negociación para hacer el nuevo contrato. Decían que el Astana, el UAE y otros que si el Movistar".

Nairo aclaró que permanecerá en el equipo francés con el objetivo de ser líder, considerando que en otros equipos le pedían trabajar para las nuevas figuras del ciclismo.

"Soy sincero con todos ustedes, estuvimos analizando con la gente que me ayuda y todos mis amigos, viendo diferentes equipos y ahora muchos están apostando por todos los jóvenes. Siguen apostando por los jóvenes y quieren que nos pongamos al servicio, pero que tengo madera para seguir dando".