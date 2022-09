El presidente de la Unión Ciclística Internacional, UCI, acusó a Nairo Quintana de haber consumido en varias ocasiones Tramadol, sustancia por la cual fue sancionado y descalificado del pasado Tour de Francia.

El presidente del organismo señaló que celebra la decisión de la AMA de incluir el Tramadol como sustancia prohibida desde de la temporada 2024, gracias a los argumentos que dio la UCI respecto a sus componentes médicos.

“Tiene derecho a apelar la decisión, así que no tengo ningún comentario al respecto; sin embargo, hemos podido encontrar tramadol en dos etapas diferentes. Eso no es solo uno, son dos. Cuando sabes que el tramadol desaparece muy rápidamente, entonces no puede ser que solo se haya tomado una vez”, dijo David Lappartient, refiriéndose al caso Nairo Quintana y su decisión de llevar el caso ante el Tribunal de Arbitramento Deportivo (TAS).

Lappartient, como era de esperarse, destacó que la AMA haya decidido incluir al Tramadol en la lista de sustancias prohibidas en 2024. "Lo pedíamos desde hace mucho tiempo, siempre hemos presionado para ello y nos alegramos de que se haya tomado la decisión", dijo el directivo en declaraciones a la agencia AFP.

"Esta sustancia es peligrosa y comporta riesgo de somnolencia, de pérdida de reflejos, especialmente en el descenso de puertos. Pero también sabemos que es un analgésico importante y, en bicicleta, uno de los factores que limitan el rendimiento es el dolor. Con lo que estamos contentos de que se haya hecho esto”, añadió Lappartient, quien dijo que el castigo por consumo de Tramadol a partir de 2024 sería de cuatro años.