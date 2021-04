Nairo Quintana aceptó que no está en su mejor forma tras la etapa 4 del Tour de los Alpes

El colombiano Nairo Alexander Quintana fue uno de los más destacados en la etapa 4 del Tour de los Alpes al finalizar el día en la cuarta posición a 58 segundos del español Pello Bilbao (Bahrain - Victorious), que se quedó con la victoria. Segundo se ubicó el ruso Aleksandr Vlasov Astana - Premier Tech y tercero fue el británico Simon Yates (Team BikeExchange).

Nairo era, en el papel, uno de los más firmes candidatos para quedarse con el primer lugar del día, pero Pello Bilbao sorprendió con el fuerte ritmo que impuso en el descenso final y de esta manera pudo cruzar la meta primero que sus rivales.

Al término de la jornada, el boyacense aceptó que no está en su mejor condición física, pero trabaja para progresar.

“Como siempre, espero más… Ha sido una etapa bastante buena pero especial. El descenso para llegar a meta fue rápido y técnico. Me defendí mejor en el descenso que en el ascenso. Me sentí cómodo y pude adelantar a varios corredores. No estoy en la mejor condición física posible. Intento progresar", afirmó.

Por otro lado, Quintana valoró el trabajo que han hecho sus compañeros en el Arkéa-Samsic para protegerlo y dejarle bien ubicado en la parte definitiva de cada una de las etapas.

"No hay nada de malo en el trabajo del equipo, en el llano o en la montaña. Fue grandioso. Al final, me corresponde a mí traer de vuelta el resultado concreto de este trabajo. Lamento un poco no haber ganado porque todos esperamos una victoria. Estamos avanzando, seguiremos trabajando", dijo.