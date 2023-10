Nairo salió al paso y aclaró rumores sobre su regreso al World Tour en 2024

Nairo Quintana salió al paso a los rumores sobre su futuro y el regreso al World Tour para el año 2024. El colombiano completó más de un año sin competir con un equipo profesional y ahora espera encontrar una nueva escuadra para regresar a las carreteras.

El boyacense había sonado fuerte en varias escuadras para el inicio de la siguiente temporada. Sin embargo, en los días anteriores, el propio pedalista aclaró varias de las situaciones que vive en la actualidad y la manera como le afecta su presente deportivo.

Aunque Quintana lleva un largo tiempo fuera del pelotón internacional, aún es un ciclista con chances para volver a competir en el máximo nivel, peor la realidad es que las expectativas cada vez son menores y las respuestas de los equipos del viejo continente son un poco frustrantes.

Durante una entrevista con 'Radio Catalunya', el ciclista boyacense reveló lo mucho que le ha costado manejar la situación. Allí, el corredor reveló que extraña varias situaciones de la competencia y esto le ha pasado factura.

"De la competencia me hace falta de todo un poco, siempre me ha gustado todo el ámbito de la competición. Tener un dorsal me da mucha más fuerza, me lleva el cuerpo a otro nivel de felicidad, estamos preparándonos fuerte”, dijo inicialmente el pedalista sobre la frustración por no competir.

Seguido a ello, Nairo abrió un poco más sus sentimientos y dejó ver lo mucho que ha pasado para competir en el máximo nivel: “A lo largo de mi carrera deportiva he podido aprovechar y exprimir al máximo, aun sin tener las cualidades o el prototipo perfecto para ganar el Tour de Francia, la Vuelta o El Giro… ese 1.80 con músculos de hierro”.

Nairo sigue buscando chances de cara a competir en Europa para el siguiente curso. Jayco fue el último en descartar un interés en el colombiano. Cofidis y AG2R parecen ser sus últimas opciones.

Por ahora, habrá que esperar cuál será el futuro de Nairo. Sin embargo, queda claro que sea cual sea su nuevo equipo, tendrá mucho terreno que recuperar para ponerse al mismo nivel de los corredores que compitieron este año.