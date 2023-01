Nairo se niega al retiro, avisa a la UCI y dice que "está en forma para seguir"

Nairo Quintana negó que esté pensando en el retiro y señaló que seguirá compitiendo, después de muchos rumores acerca de su futuro. El corredor no confirmó en cuál equipo correrá para esta temporada 2023.

En rueda de prensa, el campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016 señaló que su idea es levantarse y luchar por conseguir más títulos, más allá que muchas puertas se le han cerrado en el mercado.

"Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante".

"Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera", añadió. "Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mí hasta la meta, quiero esto, lo necesito porque la competencia está en mí, pero también necesito un mejor ambiente para poder estar tranquilo y concentrado en ello", destacó el corredor de 32 años nacido en Cómbita.

De esta forma, Nairo Quintana sigue pendiente de lograr acuerdo alguno con una escuadra para la temporada 2023. Su propósito, por lo dicho en la rueda de prensa, es seguir en Europa, más allá de las ofertas que ha recibido por parte de equipos colombianos.