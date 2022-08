Nairo se planta y le hace el feo a Pogacar: “No quiero trabajarle a nadie"

Luego de que terminará en Tour de Francia 2022, Nairo Quintana firmó un gran curso en la ronda gala. Ahora el boyacense espera definir su futuro de cara a la temporada 2023.

Aunque muchas voces han hablado de un posible traspaso hacia otro equipo, el colombiano aún no lo ha definido. Quintana tendría entre sus planes la posibilidad de seguir en el Arkea Samsic por un periodo más.

El corredor ha sido determinante para la mejora de la escuadra en sus resultados. Para el de Combita, la responsabilidad lo tiene a punto de llevar al equipo a confirmarse como cuadro World Tour para los siguientes tres años.

Nairo solo tiene claro que en caso de no seguir en el Arkea buscará la posibilidad de arribar a un equipo en donde sea jefe de filas. Así fueron las palabras del boyacense sobre su actualidad.

“El mánager está trabajando [en la renovación], pero sí, es una de las mejores opciones que tenemos ahora mismo. Como había dicho en el Tour de Francia, es un equipo que ha venido creciendo y he ayudado en eso estos tres últimos años”, dijo Nairo Quintana, en dialogo con Blu Radio

Sobre las posibilidades que habían para juntarse con Pogacar en el UAE Team: “Tenía propuestas de algunos equipos, pero finalmente no quiero entrar a pelar con otros líderes o con equipos donde toca mirar quién es mejor que otro y para quién hay que trabajar. En este equipo se me respeta y se me escucha”

Finalmente, el corredor remarcó su deseo de no competir por el liderato de un equipo: “La idea es no perder un año en el que tenga que demostrar quién es mejor que quién para poder trabajar. Equipos me llamaron y me dijeron que me querían para trabajar. Lamentablemente, creo que todavía tengo madera para ganar y no me interesó”.

Por ahora, todo apunta a que Nairo renovará con su actual equipo y tendrá la posibilidad de estar en todas las carreras del máximo nivel para el siguiente año.