Nelson Soto ganó la primera etapa de la Vuelta al Tolima

Hoy inició la Vuelta al Tolima con la primera etapa que tuvo salida en Buenos Aires (Ibagué) hasta la tierra de los presidentes Chaparral que tuvo como ganador de esta etapa al pedalista Nelson Soto con 3 horas 9 minutos y 45 segundos, este barranquillero que pertenece al equipo Colombia Tierra de atletas, después de un gran recorrido de 160 km se logró consolidar con la primera victoria de esta vuelta.

El ciclista Nelson Soto, da sus declaraciones: "Realmente estoy muy feliz de estar acá, hoy pude alzar mis brazos en esta etapa, vengo de una lesión y sentí que me estos recuperando de ella, pues cuando subí la cuesta de Chaparral me sentí cómodo porque queríamos darlo todo en esta etapa y por su puesto me sigo preparando para los eventos ciclísticos que se viene" añadió el pedalista.

