"No creo que pueda quedarme con el maillot": Laporte le da vida a Carapaz previo a la CRI

El francés Christophe Laporte (Jumbo Visma), ganador de etapa y líder del Dauphiné, no esperaba batir a los especialistas del esprint en la meta de Le Coteau, y vaticinó que no le será posible mantener el maillot amarillo este miércoles en la contrarreloj.

"Pensé que soy veloz y podía hacer el esprint, pero no tan rápido como para vencer a los velocistas. Las cosas se desarrollaron así, Groenewegen estaba bloqueado por la derecha y yo estaba en la rueda de otro corredor y pude pasar por su izquierda. Logré la segunda victoria, así que estoy muy feliz", dijo Laporte en meta.

La formación del Jumbo Visma se mantuvo delante al final para proteger al líder Jonas Vingegaard, pero Laporte aprovechó sus aptitudes una vez puesto al nórdico a buen recaudo.

"Realmente no pusimos un tren de velocidad, estuvimos delante para proteger a Jonas Vingegaard, pero me pude beneficiar de eso. Nos mantuvimos adelante tanto como pudimos para Jonas hasta los últimos kilómetros y aunque estaba bloqueado, cuando faltaban 500 metros, pude avanzar en el momento adecuado", comentó.

Ante la crono de 31 kilómetros entre Cours y Belmont de la Loire, Laporte no mostró demasiado optimismo, pues apuntó: "No creo que pueda quedarme con el maillot mañana en la contrarreloj. Me encantan las contrarreloj y puedo hacerlas de hasta 15 o 20 kilómetros, pero más largas suelen ser demasiado difíciles para mí. Lo intentaré", concluyó.

Cabe recordar que este miércoles se disputa la cuarta etapa en la modalidad de contrarreloj individual con un recorrido de 31.1 km entre Cours y Belmont de la Loire, primera cita importante para los hombres de la general.