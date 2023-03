"No estoy a mi nivel": Egan es positivo con el futuro, pero se descarta en la Vuelta a Cataluña

Egan Bernal es una de las figuras del ciclismo colombiano en el exterior. El pedalista de Zipaquirá ha marcado una época y sus últimos años han llenado de alegrías al país con diferentes triunfos a lo largo y ancho del mundo.

Tras varios años en la elite del ciclismo, el colombiano sabe que su accidente que casi le cuesta la vida podría marginarlo de pelear por los primeros lugares en diferentes competencias del Calendario UCI.

Desde su regreso a las carreteras, tras el accidente que casi le cuesta la vida, el pedalista cafetero solo ha corrido el Tour de Dinamarca, la Vuelta a San Juan, entre otras. Allí, Egan intentó tomar el mejor ritmo sobre su bicicleta, pero no fue posible.

Las lesiones y su falta de ritmo lo han dejado sin entrar a pelear por los primeros lugares y así lo ratificó el corredor tas su debut en la Vuelta Cataluña 2023.

"Con todo lo que ha pasado me siento bien, sabíamos ante de empezar que Cataluña no iba a tener la fuerza para estar ahí adelante de la carrera, siempre se trataba de acondicionar el cuerpo para futuras carreras. No he podido entrenar todo lo que quería, pero teniendo eso en cuenta, estoy contento de cómo ha ido la subida final", dijo el colombiano tras la etapa 1 de la ronda catalana.

Y añadió: "La idea es terminar Cataluña en mejor forma de la que empecé, y es una carrera fantástica y desafiante para conseguirlo, y parece que va bien. Lo ostro positivo es que no sufro ningún dolor en la rodilla, lo cual me alegra".

Por ahora, el colombiano busca terminar su participación en la Vuelta a Cataluña de la mejor forma. El cafetero sabe que no tendrá su mejor ritmo, pero quiere fortalecer para l que viene.