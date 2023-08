"No parecía posible": asombro por remontada de Kevin Quintero para el oro en el mundial de ciclismo

El colombiano Kevin Quintero se proclamó campeón de la prueba de keirin en el Mundial de ciclismo de Glasgow, este miércoles.

Quintero, de 24 años, lideró un podio en el que el australiano Matthew Richardson se quedó con la plata y el japonés Shinji Nakano con el bronce.

Es la segunda medalla que consigue Quintero en un Mundial, después de haberse colgado un bronce el año pasado en esa misma prueba de keirin, en Saint-Quentin-en-Yvelines (cerca de París).

El principal favorito a la victoria, el neerlandés Harrie Lavreysen, no consiguió un decimocuarto título mundial en total en pruebas de velocidad y cedió su corona a Quintero tras una final caótica.

Colombia acumuló así dos medallas en este Mundial en pista de Glasgow. La otra la logró también en keirin, en categoría femenina, donde Martha Bayona fue plata tras ser superada por la neozelandesa Ellesse Andrews.

Reacciones tras el título mundial de Kevin Quintero en el mundial de ciclismo

Durante el programa La Hora del Ciclismo de Antena 2, el periodista Héctor Urrego manifestó su asombro por la soberbia actuación de Kevin Quintero para llevarse el oro en la prueba del keirin masculina, tras una remontada ‘imposible’ a falta de vuelta y media parea el final.

“Aquí entra lo que yo no había visto hasta el momento y creo que voy a recordar por siempre. Los que lo vieron, no sé cuántos están en condiciones de valorar la remontada. Eso no parecía posible. Último a vuelta y media en el keirin, eso no era posible pensar que podía ganar. No sé, de pronto, ser tercero, segundo, pero ganar, parecía imposible”, dijo Héctor Urrego.

“Kevin lo ha hecho posible. Además, ganó lejos. En el keirin, como en la velocidad y muchas otras carreras, estos se define por milímetros o centímetros, pero hoy Kein ha ganado por una bicicletería. Le ganó al monstruo de la velocidad (Lavreysen), que parecía no tener rival en la velocidad pura en la semifinal y la final”.