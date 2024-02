Olav Kooij ganó la etapa 5 del UAE Tour ¿Cómo le fue a Fernando Gaviria?

En un final igualado hasta el último centímetro, la foto de llegada reveló el triunfo del neerlandés Olav Kooij (Visma Lease a Bike) en la quinta etapa del Tour UAE disputada entre Al Aqah y Umm Al Quwain, de 182 km, la más larga de la presente edición, en la que evitó el triplete de Tim Merlier, mientras que el australiano Jay Vine (UAE) mantuvo el liderato.



Un final loco, desordenado y muy disputado que precisó de la foto de alta tecnología para precisar que la victoria era para Olav Kooij, el joven de 22 años que ya acumula 30 victorias en su palmarés. Con un tiempo en meta de 4h.08.38 y una media de 43,9 km/hora, ganó el pulso a Tim Merlier (Soudal Quick Steo) y al australiano Sam Welsford (Bora Hansgrohe)

Lea también: Peter Sagan fue sometido a operación en el corazón



Tras unos minutos de dudas las felicitaciones fueron para el muchacho de Numansdorp, y también para Jay vine, quien mantuvo sin problemas el jersey amarillo, con 11 segundos sobre su compatriota Ben O'Connor (Decathlon Ag2r) y 13 respecto al estadounidense y compañero del UAE Brandon McNulty. El español Pello Bilbao (Bahrain Victorious) se mantuvo quinto a 22 segundos.



Una etapa previsible para el desenlace al esprint que cumplió el guión. No faltó la escapada estéril que normalmente no llega nunca a buen puerto. Esta vez lo intentaron los belgas Van Vanhoucke y Lennert Eetvelt (Lotto Dstny) y el italiano Jacopo Mosca (Lidl).



Contra el viento y sin abrir diferencias importantes decidieron esperar al pelotón a 59 km de meta, buena decisión para evitar dejarse más fuerzas por el camino.



El grupo se junto en espera del momento de la agitación habitual a medida que se acerca la meta. La aproximación desencadena nervios, todos los equipos pretenden montar su "treno", pero rara vez lo consiguen.



La pelea fue ardua y lejana. A más de 60 por hora y sorteando algunas rotondas los esprinters acudieron a la cita. Movistar se movió por delante con Cavagna para colocar a Gaviria, pero el colombiano no estuvo a la hora de la verdad.

Le puede interesar: O Gran Camiño EN VIVO: hora y canal para ver la etapa 2 este viernes



Hubo locura, desorden, ataques lejanos, como el de Morkov para lanzar a Cavendish, pero el "Expreso de Man" no logró entrar en la refriega. Aquello era ingobernable, pero se desencadenó la batalla definitiva a 400 metros de la línea.



Olav Kooij atacó por la derecha, Merlier por la izquierda, y por el centro Welsford trataba de sorprender. El neerlandés, siempre valiente y ambicioso, metió la rueda unos milímetros antes que el belga. Y la foto lo captó como vencedor en Umm Al Quwain, capital de uno de los 7 emiratos de los UAE



Este sábado el sexto capítulo vendrá marcado por un recorrido llano de 138 km entre el Museo Louvre y Abu Dabi, capital del emirato.