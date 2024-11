Pogacar lanzó advertencia contra Vingegaard y Evenepoel para el Tour 2025

Tadej Pogacar sigue siendo una de las grandes estrellas del ciclismo internacional. El pedalista esloveno, que ganó el Tour de Francia y el Giro de Italia 2024, se alista para el remate de temporada, pero ya piensa en el calendario 2025.

Después de haber ganado la mayoría de carreras disputadas este año, el jefe de filas del UAE Team ha señalado que quiere llegar al próximo año en el mejor nivel posible. Ante esto, el europeo ha hablado sobre una posibilidad que sacude a sus dos grandes rivales; Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

Una vez que concluyeron las carreras World Tour, el líder de la escuadra árabe ha sido consultado sobre las chances de hacer las tres grandes vueltas en un año. El esloveno manifestó que este año no era posible porque estaban los Juegos Olímpicos y sentía que debía descansar y tener una alineación con el calendario del equipo.

“Hasta ahora, cada temporada ha sido mejor que la anterior. Espero que la próxima sea aún mejor. Espero nuevos desafíos. Me gusta ponerme a prueba sobre la bicicleta y disfrutar. No es difícil motivarse”, dijo el pedalista en referencia a que cree que el año 2025 puede ser un gran año sin tener en cuenta el nivel de sus rivales..

Las palabras de Tadej no pasaron desapercibidas debido a que dio a entender que si quisiera podría hacer las tres carreras en un solo año. Lo que implicaría ser favorito para lograr una hazaña histórica. Todo esto marcando una amplia superioridad sobre sus rivales inmediatos, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard.

Además de ello, el esloveno advirtió a quienes lo comparan con las leyendas del ciclismo: “No me gusta compararme con los ciclistas del pasado, también porque sé poco de su historia. Ni siquiera había nacido. Solo sigo mi propio camino, creando mi propia historia y viviendo el momento presente sin preocuparme por el pasado y la historia. Nunca tuve un ídolo, cuando era joven no me interesaba el ciclismo. Empecé y era la época de Contador y Schleck. Me gusta ver las carreras, pero más de lejos que cuando llegan a meta”.

Por ahora, el europeo se alista para lo que será la temporada 2025. El jefe de filas del UAE tratará de defender los triunfos en el Tour y el Giro conseguidos en el presente curso.