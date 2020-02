Pogacar asegura "no tener presión" en la lucha con Egan Bernal y Evenepoel

El esloveno Tadej Pogacar (Komenda, 21 años), anda "picado" en el Tour de los Emiratos por la paliza de más de 1 minuto que le propinó el británico Adam Yates en la subida del martes en Jebel Haffet, pero anuncia que atacará "con todo" para revertir la situación. Una inquietud inmediata que le impulsará hacia su gran objetivo: lograr brillar en el Tour de Francia como ya hizo en la Vuelta 2019, cuando se presentó en sociedad.



Pogacar, la estrella del equipos de los Emiratos, estaba llamado a brillar en la cima de Jebel Hafeet. El esloveno viene de lucirse con la general de la Comunidad Valenciana y en el pronóstico era la apuesta ganadora. Pero se cruzó en el camino un británico, Adam Yates.

Mire acá: Groenewegen se deshizo en elogios hacia Fernando Gaviria: "Aquí están los mejores esprinters"



"Las sensaciones hasta ahora están siendo buenas, pero el martes en Jebel Hafeet Yates me superó, estuvo más fuerte que yo. La carrera se definió de esa manera, pero miro lo positivo y este jueves tendré opciones en la misma llegada. Está claro que atacaré y lo daré todo para ganar".



"No se trata de un sentimiento de venganza, pero sé que debo tomar nota de lo que pasó y tengo que jugar mis bazas para tratar de ganar. No quedé contento el pasado martes y mañana veremos qué pasa. Adam Yates me superó, pero la historia puede cambiar".



Pogacar, después de su tercer puesto en la Vuelta, con victorias en las principales etapas de montaña en Andorra, Los Machucos y Gredos, ya se encuentra junto a corredores como Egan Bernal y Evenepoel en la lista de los llamados a protagonizar el ciclismo del futuro. Este año debutará en el Tour, pero "sin presión".

Lea aquí: Gaviria fue segundo, mientras Gronewegen ganó la cuarta etapa del Tour UAE



"No tengo presión, lo que quiero como ciclista es ir mejorando. Estoy listo para ir al Tour a competir, tuve la experiencia de la Vuelta, que fue magnífica, y ahora toca la carrera más grande. No sé lo que puede pasar porque todo será nuevo para mí, pero si, estoy preparado para afrontar el reto e iré a hacerlo lo mejor posible".



El ciclista de Komenda, de 21 años, celebra y valora los éxitos de los deportistas eslovenos por el mundo, como los casos del baloncestista y ya ídolo en la NBA Luka Doncic o el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak, pero el gremio tira y destaca a Primoz Roglic, ganador de la Vuelta 2019.



"Todos son grandes deportistas, y tenemos otros en otras disciplinas, como el esquí. Para mí es agradable oír que todos ellos triunfan por el mundo, pero sobre todo me fijo en Roglic porque es ciclista".

Puede ver: VIDEO - El encerrón que le impidió a Gaviria luchar por la victoria de la etapa 1 en el UAE Tour



"No es que se pueda hablar de una raza eslovena", sonríe Pogacar en Dubai minutos antes del comienzo de la cuarta etapa del Tour de los Emiratos, simplemente que hacemos deporte desde pequeños, Eslovenia es un país muy deportista y fuerte, lo único es que ahora lo podemos exportar al mundo entero. Yo he trabajado duro desde pequeño, ya en la escuela".



En su aprendizaje, el reciente ganador de la Vuelta a la Comunidad Valenciana admite que debe mejorar en contrarreloj y en "la táctica en carrera".



"Para la crono tendré que hacer trabajo específico, para la táctica se puede aprender muchos de los compañeros veteranos".



Para Pogacar "no se puede hablar de un corredor que sea perfecto", pero considera que "está muy cerca de serlo" el belga Remco Evenepoel.