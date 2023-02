Pogacar no asimila su buen inicio de temporada: "Estoy sorprendido de mi nivel"

El esloveno Tadej Pogacar, ganador de la primera etapa de la edición 69 de la Vuelta a Andalucía y líder de la clasificación general, agradeció el trabajo de sus compañeros como “clave” para conseguir la victoria en la jornada en la Sierra de Segura de Jaén, en la jornada entre Puente de Génave y Santiago de la Espada.

El dos veces vencedor del Tour de Francia aseguró en declaraciones facilitadas por su equipo la labor colectiva del equipo UAE Team Emirates e indicó que “una vez más, el esfuerzo en equipo fue genial: hicimos un buen trabajo y los compañeros me llevaron a la última subida a un ritmo muy alto, que realmente me gustó, porque estuve muy cómodo y me vi con fuerzas para atacar”, afirmó Pogacar.

El esloveno se mostró muy cómodo en la etapa con cinco puertos y fue en el alto de Despiernacaballos cuando su equipo hizo la selección definitiva y vio el momento justo para lanzar un violento ataque.

“La subida fue empinada, vi el momento de atacar y disfruté del camino hacia la meta. Estoy un poco sorprendido de mi forma, sabía que era bueno, pero no podía esperar haber ganado ya dos carreras”, dijo.

Respecto al liderazgo en la clasificación general de la Vuelta a Andalucía, mantuvo que "va a ser muy difícil defender el maillot de líder hasta el final porque habrá algunas etapas complicadas", aunque confió "en un equipo tan fuerte" que le hace confiar en que puede "alcanzar este objetivo”, finalizó.

