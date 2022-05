¿Por quién votará Nairo Quintana para las elecciones a presidente?

Se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Gustavo Petro parte como principal favorito, de acuerdo a las encuestas, y es escoltado por Federico Gutiérrez.

Varios deportistas han expresado su apoyo a los diferentes candidatos; el más sonado hasta ahora, sin duda, ha sido Egan Bernal, quien declaró que votará por Gutiérrez con un comentado mensaje en redes.

"Mi voto de confianza es para Federico Gutiérrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio...", escribió Bernal a través de Twitter.

Comentarios a favor y en contra ha recibido el ciclista de Zipaquirá, quien se encuentra en Europa rematando su recuperación tras el accidente sufrido hace unos meses.

¿Por quién votará Nairo para las elecciones a presidente?

En cuanto a Nairo Quintana, el ciclista de Cómbita, que sigue su preparación para el Tour de Francia, no ha expresado su apoyo público a ningún candidato.

Lo único que se supo en su momento fue de la cercanía que tuvo Quintana con el entonces precandidato Carlos Amaya, quien integraba la lista de la consulta de Centro Esperanza.

"Hoy, estoy convencido de que no hay lucha imposible y que cada pedalazo que he dado en mi vida me ha demostrado que sí se puede cambiar el mundo. Hoy, le entrego la bici a alguien que está dispuesto a pedalear con el alma por nuestro país, un obsequio que es también el compromiso de no rendirse y darla toda por Colombia", dijo Quintana en un video publicado en el mes de febrero.

El campeón de la Vuelta a España y el Giro de Italia le entregó una bicicleta a Amaya en señal de respaldo.