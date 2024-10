Roglic le abre una puerta a Dani Martínez: dura decisión en el BORA

Primoz Roglic es uno de los principales referentes del ciclismo internacional. El esloveno fue el ganador de la Vuelta a España 2024 y el Giro de Italia 2023, pero siempre ha tenido problemas en sus intentos por destacar en el Tour de Francia. Un registro que lo ha perseguido a lo largo de los años.

Para el pedalista europeo, su salida del Visma era la oportunidad de estar desligado de Jonas Vingegaard y tener una chance única de ser el líder de su escuadra en la Grand Boucle. Más allá de eso, todo apunta que a sus 34 años, el jefe de filas del BORA Hasgrohe se ha cansado de luchar por a camiseta amarilla.

Después de finalizar la temporada, el pedalista del viejo continente ha dado una declaración que le abre las puertas a Daniel Martínez para poder liderar al equipo en la carrera más importante del calendario de la UCI. La apuesta del equipo tendría que cambiar orientada a potenciar al colombiano o trabajar Aleksandr Vlasov.

Inicialmente, el esloveno manifestó que su principal objetivo ya no es la ronda gala: "El Tour seguramente estará en el calendario, pero puedo No digo si será el objetivo principal. Tal vez sea mejor que elija otras carreras como mi objetivo estacional y que la gira simplemente se realice… Hay suficientes carreras, encontraré mis desafíos"

Además de ello, el esloveno apuntó que sus experiencias tras las caídas ha sido bastante dura: "En la vida no solo hay éxitos y momentos altos, sino también caídas, explica. Lo que cuenta es siempre volver a levantarse. Esto hace que sea más fácil avanzar. Después, llegué a un cierto punto, al final, en el que simplemente no me quedaban fuerzas para correr. Me había quedado sin gasolina para este año, una temporada que me hace sentir orgulloso de todo lo que hemos logrado con el equipo".

