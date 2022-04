"Regalar plata no va durar mucho tiempo": nuevo dardo de Egan previo a las elecciones

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal viajó a Europa para continuar con su preparación después de que Gustavo Uriza, médico que ha estado al frente de su proceso, señalara que está curado de los problemas en la columna y a finales de mayo podría volver a competir.

A pesar de que Bernal está concentrado a su rehabilitación, el campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021 ha tenido tiempo para pronunciarse con respecto a las próximas elecciones presidenciales que se desarrollarán en el país.

En la noche del jueves 28 de abril, previo a emprender el viaje al 'Viejo Continente, Egan se volvió a dar a conocer su postura en las redes sociales.

"No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años", afirmó.