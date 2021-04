Remco Evenepoel y el nuevo contrato que firma con el Deceuninck Quick Step

El belga Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step), de 21 años, ha renovando por cinco temporadas con la formación con más triunfos en la última década, 14 de ellos a cargo de la perla del ciclismo internacional, que ahora termina de recuperarse de la grave caída que sufrió en la clásica Il Lombardia 2020.



A pesar de convertirse en profesional hace apenas dos años, el belga ya ha acumulado un palmarés destacado que incluye el Campeonato de Europa contrarreloj, la Clásica San Sebastián y cinco carreras por etapas. En total, desde el comienzo de la temporada 2019, logró 14 victorias para el equipo.



"Me siento realmente honrado de firmar para los próximos cinco años. Este es el acuerdo más largo que ha firmado con un ciclista. Estoy muy orgulloso y feliz de permanecer en este maravilloso equipo, donde ya he disfrutado de muchos éxitos, y espero que podamos alcanzar nuestros sueños".



Por su parte, el director ejecutivo del Quick-Step, Patrick Lefevere, se mostró igualmente encantado después de la firma del nuevo contrato.



"Es un paso importante para el futuro, para el equipo. Todo el mundo sabe de lo que es capaz Remco y lo talentoso que es. Como él dijo, está feliz, y uno de mis roles más importantes es mantenerlo feliz y poner a las personas adecuadas a su alrededor. Estamos contentos de que Remco continúe y esperamos poder disfrutar de muchos más buenos momentos juntos".