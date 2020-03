"Reunir Giro, Tour y Vuelta es una idea que me gusta": manager del Astana

La crisis del ciclismo a nivel mundial fue el tema a debatir en el programa 'Centro Deportivo' de Antena 2. Allí, 'Beppe' Martinelli , director del Astana se refirió al tema, aseguró que no le molestaría reunir las tres competencias grandes en una sola carrera y señaló que será un tema que tiene que solucionar la UCI, pues en los próximos cuatro meses no se podrán incluir todos los eventos que se tenían planeados.

"Estando en casa es imposible entrenar, en Italia todos estamos en casa y aunque acá se habla mucho del Giro, lo que se dice es que llegará un poco antes del Tour (de Francia), pero se realizará en junio y el Tour también se postergaría. En Europa es difícil pensar en las carreras, pero creo que tanto Giro como Tour se pospondrían un poco", arrancó diciendo el experimentado italiano.

Posteriormente, refiriéndose a la actualidad del mundo ciclístico, remarcó: "En este momento, el ciclismo pasará un periodo difícil, hay que analizar cuántas carreras pueden seguir dentro del calendario, porque es difícil ponerlo todo. LA UCI debe tomar decisiones, pero será imposible ponerlo todo en cuatro meses".

Y sobre su equipo en particular señaló: "El Astana saldrá a correr donde sea posible, seguro que lo primero será el Giro y después el Tour. Miguel Ángel López irá por primera vez al Tour, pero es imposible que entrene bien. Para llegar bien al Tour hay que estar muy bien en condiciones y todavía está lejos, pero es difícil pensar en esto porque no se tienen certezas. Realmente es difícil pensar en un futuro que no tenga problemas".

Finalmente, refiriéndose a la idea de organizar todo en una misma competencia, aseguró de manera contundente: "Es una idea que me gusta que se haga una sola carrera, pero es difícil de organizar por recursos, patrocinadores y organizadores. Sin embargo, no está mal poner a Europa en el centro de todo. Sería algo bello: partir de Italia, pasar por España y terminar en Francia".

En conclusión, hablando con Miguel Ángel López, corredor colombiano de su equipo, habló de la importancia de este tiempo: "El objetivo del Tour es importante para nosotros, pero también es importante estar sereno y aprovechar este tiempo en familia".