Rigo habló del problema que tienen los ciclistas colombianos en Europa: "es la mamá"

El experimentado ciclista colombiano Rigoberto Urán anunció en las últimas horas su retiro de la actividad profesional al término de la temporada 2024, después de 18 años compitiendo al más alto nivel.

Urán aseguró que ha recibido ofertas de equipos internacionales y locales, que le proponen seguir en acción por uno o dos años, sin embargo, el antioqueño dejó claro que a su edad tiene otros planes en mente.

La adaptación de los ciclistas colombianos

Durante una rueda de prensa realizada este lunes 12 de febrero, Rigoberto Urán fue consultado sobre las dificultades que tienen que afrontar los jóvenes ciclistas colombianos que dan el salto a Europa.

Rigo fue claro en señalar que uno de los principales problemas para los corredores nacionales es la dependencia que tienen con la mamá.

"Adaptarse a Europa es difícil, es complicado, tenemos un problema que es la mamá. Ese problema nos arruina muchas cosas a nosotros, estamos acostumbrados a que la mamá nos haga todo. Uno llega a Europa y por más capacidades económicas que se tengan, hay que limpiar, barrer, trapear, acá la mamá a uno no lo deja hacer nada. Conozco muchachos que no saben fritar un huevo. eso es un problema, no saben adaptarse a la vida allá. Hemos perdido muchos talentos y los seguiremos perdiendo", dijo.

Urán agregó que el tema cultural también ha sido una gran dificultada para que jóvenes ciclistas con talento puedan permanecer al más alto nivel.

"Otro problema es que a uno acá (en Colombia) está acostumbrado a que le celebren todo. En el 2012, cuando quedé segundo del Giro de Italia con el Sky y gané una etapa, yo dijo 'listo, me devuelvo para Urrao a celebrar', pero desde el equipo me dijeron que me quedaba y el siguiente fin de semana corría otra carrera. Hubiera estado en un equipo colombiano y me celebraran todo, es un tema cultural que nos ha costado y nos seguirá costando", puntualizó.

Finalmente, Rigoberto Urán detalló por qué los equipos World Tour prefieren fichar a ciclistas europeo y destacó el papel que cumple la educación en la actividad competitiva.

"Perdemos muchos talentos en Europa y más a una edad complicada, la vida es complicada y más a una edad tan temprana. Hay que saber adaptarse, hay que sufrir, a uno nadie le va a regalar nada. Cuando llegué a Europa lo equipos daban un espacio para adaptarse, ahora no. La realidad cambió y los equipos prefieren coger a un niño de Noruega, de Dinamarca, que no tienen tantos problemas y hablan varios idiomas", agregó.