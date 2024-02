Rigo ya conoce su próxima carrera tras el Tour Colombia 2.1: será rival de Nairo y de Egan

¿Qué otras carreras tendrá Rigoberto Urán en 2024?

Es importante mencionar que Rigoberto Urán disputó los Campeonatos Nacionales de Ruta como su primera carrera en este 2024. Allí terminó octavo en la contrarreloj y en el puesto 33 de la prueba de fondo celebrada el pasado 28 de enero en el departamento de Boyacá.

Le puede interesar: Rigo da pistas sobre su futuro: reveló la fecha en la que se podría retirar

Por el momento, no se sabe con certeza si disputará alguna de las grandes vueltas de esta temporada, aunque dejó abierta la posibilidad de correr los Juegos Olímpicos en París: "No sé cómo voy a estar porque hay otros corredores que están mejor. Aunque yo tengo una medalla olímpica (plata en Londres 2012) y dos diplomas olímpicas, debería ser a mí al que lleven, me lo merezco", manifestó fiel a su estilo.

Otras noticias

La colombiana que corre y trabaja por las mujeres en Miami