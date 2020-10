Rigoberto Urán habla del duro momento que vivirá el ciclismo mundial próximamente

El ciclista colombiano de 33 años Rigoberto Urán Urán es sin duda uno de los personajes con mayor respeto y experiencia en el pelotón internacional al registrar más de 14 años compitiendo al más alto nivel de Europa y en importantes escuadras con la que ha conseguido destacadas victorias.

Precisamente ese recorrido le permite al corredor antioqueño ser uno de los referentes y tener una voz autorizada para analizar lo que será el futuro de este deporte, el cual según declaró "se vienen unos años muy complicados".

Lea también: Richard Carapaz: sus posibilidades en la Vuelta España y la realidad de Chris Froome

Y es que Urán aseguró que el golpe económico que generó la pandemia del coronavirus y algunas otras dificultades financieras ajenas a al virus afectarán considerablemente al ciclismo en todos sus aspectos.

"Se vienen unos años un poco complicados para los equipos, muchos están a tope. Las carreras y organizaciones invirtieron mucho”, dijo el antioqueño a ESPN.

Y es que un claro ejemplo de lo dicho por Urán se refleja en los sucedido con el equipo kazajo del Astana, el cual anunció que no le renovará el contrato a su principal figura, el colombiano Miguel Ángel López, al no poder cumplir con su salario. También atravesaron difíciles situaciones el Mitchelton Scott, conjunto que se rumoró que desaparecería y el CCC Team, que no continuará para el 2021.

En el caso del EF Pro Cycling, escuadra que defiende Rigoberto Urán, se reveló que está en búsqueda de patrocinadores a pesar de que ya firmó a un nuevo socio japonés.

Le puede interesar: Recorrido oficial de la Vuelta a Colombia con emocionantes finales en alto

Al mismo tiempo agregó que "se viene una crisis" tras las salidas de Daniel Martínez y Michael Woods, por lo que hay "que buscar nuevos talentos".

“En mi caso el del equipo, se despidió mucha gente y hubo recortes. Van a seguir buscando patrocinadores, el EF seguirá apoyando, se firmó un nuevo patrocinador en Japón. Hay muchos equipos con dificultades y se viene una crisis. Sale Daniel Martínez, Michael Woods y hay que buscar nuevos talentos”, puntualizó.