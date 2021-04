Rigoberto Urán y Sergio Henao, bajas de última hora en País Vasco: ¿Por qué?

Este lunes se dio partido oficial a la Vuelta al País Vasco, carrera española de una semana que tiene un importante cartel con Primoz Roglic y Tadej Pogacar como caras visibles junto a otros nombres como Adam Yates, y Richard Carapaz.

En la lista de corredores pre inscritos aparecían siete ciclistas colombianos con Rigoberto Urán como principal carta del Education First. Sin embargo, a última hora se confirmó la baja de él y de Sergio Luis Henao; algo que fue tomado por sorpresa.

En el caso de Sergio Luis Henao, su equipo Qhubeka Assos lo bajó de la vuelta al País Vasco porque él tuvo contacto con un caso positivo de coronavirus y, aunque su primer resultado fue negativo, prefieren ser precavidos y evitar consecuencias lamentables

Respecto a Rigoberto Urán no hay una razón oficial del Education First, simplemente no viajó en los últimos días con el equipo y Sergio Higuita es uno de los líderes para esta competencia.

De esa manera, los únicos colombianos para País Vasco son Esteban Chaves, Diego Camargo, Sergio Higuita, Éiner Rubio y Edwin Ávila.

Primoz Roglic ganó la contrarreloj de este lunes y es el primer líder de la competencia.