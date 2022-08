Rival de Nairo le tira por su sanción en el Tour: “Triste que no todos quieran seguir las reglas”

Después de la noticia de la sanción impuesta a Nairo Quintana por la supuesta utilización de Tramadol en el pasado Tour de Francia 2022, las reacciones no se hicieron esperar de todas partes.

El comunicado de la UCI que advertía la desclasificación del ciclista boyacense tras encontrar un positivo en las pruebas de sangre saca realizada entre el 8 y el 11 de julio fue respondido por el ciclista y el Arkea Samsic.

Mientras la escuadra francesa manifestó que acataba la decisión de la descalificación del ciclista, el boyacense señaló que apelará la decisión porqué afirma no haber consumido el medicamento en ningún instante.

Sin embargo, las respuestas para el hecho también llegaron desde lugares impensados. Tom Skujins, corredor del Trek Segafredo atacó al pedalista colombiano y lo señaló por no cumplir las reglas.

En su cuenta de Twitter, el letón trinó un duro mensaje que aunque no mencionó directamente al colombiano, tenía una clara referencia: “Bastante triste que todavía no todos quieran seguir las reglas. Supongo que me llevaré mi puesto 60 del Tour y los 10 puntos UCI más".

Lo particular de la situación es que el corredor nunca estuvo en competencia directa con el colombiano. No batallaron por puntos de un sprint, una etapa o un puerto de montaña.

Por ahora, Nairo y su equipo esperan por lograr un buen resultado en la Vuelta a España 2022, carrera en donde el colombiano estará presente como jefe de filas del Arkea.