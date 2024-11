Roglic le dio gran golpe al Visma; se confirmó baja para Vingegaard

El Red Bull Bora Hansgrohe quiere convertirse en uno de los equipos más importantes del pelotón World Tour para competirle al UAE Team Emirates y el Visma Lease a Bike, que han dominado las grandes vueltas en los últimos años.

La escuadra alemana ha llevado a cabo una importante reestructuración, desde que Red Bull se sumó como gran aliado, no solo desde el aspecto económico, sino que también con el desarrollo deportivo.

Con el objetivo de disputar la victoria en las grandes vuelas, la organización del Red Bull Bora Hansgrohe contrató al esloveno Primoz Roglic como gran carta para las clasificaciones generales.

El Red Bull Bora Hansgrohe le quitó ficha al Visma Lease a Bike

Teniendo en cuenta el plan de disputar las grandes vueltas, el Red Bull Bora Hansgrohe le arrebató al Visma Lease a Bike una de sus fichas más importantes en la preparación del grupo de ciclistas.

Se trata de Asker Jeukendrup, quien se venía desempeñando como uno de los nutricionistas del Visma Lease a Bike.

Jeukendrup explicó en diálogo con WielerFlits que desde hace ocho años está trabajando con Red Bull en su centro de alto rendimiento, pero no tenía relación con el equipo de ciclismo.

Sin embargo, con Red Bull como nuevo socio del Bora Hansgrohe, el especialista dio por terminado su contrato con el Visma y ahora se desempeñará por tiempo completo en la escuadra alemana.

"Llevo casi ocho años trabajando con Red Bull como nutricionista de rendimiento en el Athlete Performance Center. Esto siempre ha sido compatible con Visma | Lease a Bike, ya que Red Bull no tenía un equipo de ciclismo. Este año se ha vuelto más difícil porque Red Bull ha entrado en el ciclismo. Ahora que el ciclismo se está convirtiendo realmente en una prioridad para Red Bull en los próximos años, combinar el trabajo con Visma-Lease a Bike es aún más difícil. Dejo el equipo holandés con el corazón encogido", afirmó en WielerFlits.

Por otro lado, Jeukendrup agregó no solo se desempeñará en la nutrición, ya que también aportará su conocimiento en aspectos estratégicos.

"La primera función es la de responsable de nutrición y la segunda es más estratégica. También asumiré tareas de gestión, así que no sólo de nutrición. Pero eso es lo que hago y lo que he hecho también en otros sitios. También he desempeñado esta doble función en el FC Barcelona y en otros clubes de fútbol, pero también con la selección holandesa", puntualizó.