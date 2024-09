Roglic pensó en retirarse del ciclismo profesional

Primoz Roglic, actual campeón de la Vuelta a España, ha protagonizado una temporada 2024 de constantes altibajos, teniendo en cuenta las graves caídas sufridas, pero también los importantes triunfos.

Después de ganar su cuarta Vuelta a España, el esloveno habló con el periódico Nedelo-Delo de su país, en el que confesó que pensó en retirarse del ciclismo profesional.

Roglic sufrió dos importantes caídas en la temporada, la primera en la Vuelta al País Vasco y luego en el Tour de Francia. Los accidentes lo obligaron a retirarse de dichas pruebas y además le dejaron considerables lesiones.

"Todas las cosas negativas de mi carrera -que desearía que no me hubieran pasado- me trajeron cosas positivas. El apoyo de mi familia y otros seres queridos. No es fácil pedalear con dolor, pero su respaldo hicieron más fáciles las decisiones que tuve que tomar luego, afirmó.

El esloveno explicó que pensó en dejar el ciclismo para evitar el sufrimiento que le causaban las caídas.

“Luego de todo, soy humano. Y cuando me sucedió de nuevo mis pensamientos fueron en esa dirección. Ya no necesito ser parte del ciclismo y seguir sufriendo esto”, expresó.

Finalmente, Primoz Roglic relató lo que pasó por su cabeza cuando le descubrieron una fractura, pero se mantuvo con la determinación de recuperarse.

“Unos días más tarde descubrieron que tenía la fractura y sólo pensaba en recuperar mi salud, en sentirme normal. Posteriormente pude mirar hacia adelante, entendí que no me quedo sin retos”, agregó.