Sam Bennett ganó la Classic Brujas-La Panne; Gaviria fue 14

El ciclista irlandés Sam Bennett (Deceuninck) ganó la Classic Brujas-La Panne -antes Tres Días de La Panne- al imponerse este miércoles al esprint al belga Jasper Philipsen y el alemán Pascal Ackermann, segundo y tercero respectivamente.

Es la quinta victoria para Bennett esta temporada después de las etapas que ganó en la Vuelta a Emiratos Árabes Unidos y en la París-Niza.

Su balance de éxitos es impresionante, ya que de los siete esprints masivos que ha disputado esta temporada ha ganado en cinco.

La victoria de este miércoles, que es además la undécima para el equipo Deceuninck en lo que va de 2021, es también su primer triunfo en una carrera de un día de categoría WorldTour, la principal del ciclismo.

Bennett, de 30 años, era el gran favorito de una carrera que se esperaba que finalizara al esprint.

El danés Michael Morkov ayudó perfectamente a Bennett a lanzar su esprint a falta de doscientos metros. Philipsen había atacado a falta de cuatrocientos metros, pero no pudo mantenerse en cabeza por un viento de cara que subestimó.

"No me asusté cuando Jasper (Philipsen) me superó. Estaba bien de piernas y sabía que solo tenía que concentrarme en mí mismo", comentó el vencedor de la prueba.

El viernes, los especialistas en estas carreras en el Benelux se reencontrarán en la salida del Gran Premio del E3, calificado de 'mini Tour de Flandes'.

A excepción del francés Julian Alaphilippe, todos los favoritos para el Tour de Flandes (4 de abril) estarán presentes el viernes en Harelbeke, especialmente el belga Wout Van Aert y el holandés Mathieu Van der Poel.

- Clasificación de la Classic Brujas-La Panne:

1. Sam Bennett (IRL/Deceuninck), los 203,9 km en 4 h 27:40

2. Jasper Philipsen (BEL) m.t.

3. Pascal Ackermann (GER) m.t.

4. Giacomo Nizzolo (ITA) m.t.

5. Timothy Dupont (BEL) m.t.

6. Hugo Hofstetter (FRA) m.t.

7. Cees Bol (NED) m.t.

8. Michael Morkov (DEN) m.t.

9. Elia Viviani (ITA) m.t.

10. Stanislaw Aniolkowski m.t.