Se enreda el futuro de Nairo: complicada 'condición' lo aleja de los equipos World Tour

El futuro de Nairo Quintana sigue siendo todo un misterio. Después de haber terminado su etapa en el Arkea y con la descalificación del Tour de Francia, el colombiano lleva un año alejado de la élite del ciclismo mundial.

Tras haber participado en los Nacionales de Ruta 2023 y estar listo para correr el Giro d’Italia Ride Like a Pro Ecuador, carrera en suelo ecuatoriano en la que estará del 28 al 30 de julio. Sin embargo, las últimas noticias no han sido alentadoras para el boyacense.

Desde Europa se apuntaba que podía recalar en el Astana, pero fue el mismo Aleksandr Vinokúrov, director de la escuadra celeste, quien confirmó que por espacio y planeación del conjunto kazajo no tenía chances de fichar al colombiano.

Sin embargo, aunque muchos se preguntan las razones por las que el cafetero no ha podido llegar a un equipo de élite, en medio de la transmisión del Tour de Francia, el reconocido periodista Óscar Restrepo de 'ESPN' reveló detalle de la situación de Nairo.

“Para mí hay un veto, yo no me salgo de esa. No hay explicación real, pero tácitamente frente a las circunstancias que plantearon algunos equipos sobre las excusas por las que no lo contrataron. Para mí hay un veto, es muy difícil de comprobar, pero que existe”, dijo el comentarista tras la etapa del domingo.

Por ahora, se espera que Nairo pueda tener una chance para ser contratado en alguno de los equipos World Tour en 2024. Su presencia en la Vuelta a España está casi descartada.