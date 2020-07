Selección Colombia Andina definió su nómina para el Tour del L’Avenir 2020

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina de seis corredores que integrarán la Selección Colombia Andina que participará en el Tour del L’Avenir 2020 que dará inicio el próximo 14 de agosto y finalizará el 19 del mismo mes.

A pesar de las recientes críticas de Nairo Quintana (campeón de la carrera en 2010), el seleccionador nacional Carlos Mario Jaramillo conservó en el equipo a ciclistas que ya son profesionales y hacen parte de escuadras World Tour y Pro Tour.

El líder de la Selección Colombia será Andrés Camilo Ardila, quien corre para el UAE Team Emirates y es el actual campeón del Giro de Italia sub 23. Ardila estará acompañado por Santiago Buitrago, integrante del Baharain McLaren, Jesús David Peña y Diego Camargo del Colombia Tierra de Atletas GW y Jhojan García y Juan Fernando Calle del Caja Rural Seguros.

Óscar Téllez y Víctor Ocampo del Colnago CM Team estarán disponibles por si ocurre una novedad.

La principal novedad de la Selección Colombia Andina es la no presencia de Daniel Arroyave, actual campeón de ruta sub 23 y Rafael Pineda, quienes integran el UAE Team Colombia, pero ante la decisión del equipo de no tomar lugar en el denominado vuelo del deporte que partirá a Europa el próximo 19 de julio, no correrán en el Tour del L’Avenir 2020.

Nómina Selección Colombia Andina:

Andrés Camilo Ardila (UAE Team Emirates)

Santiago Buitrago (Bahrain McLaren)

Jesús David Peña (Colombia Tierra de Atletas GW)

Diego Camargo (Colombia Tierra de Atletas GW)

Jhojan Orlando García (Caja Rural Seguros)

Juan Fernando Calle (Caja Rural Seguros)

Suplentes:

Oscar Téllez y Víctor Ocampo (Colnago CM Team)