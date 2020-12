Sergio Luis Henao ficha por el Team Qhubeka ASSOS de categoría World Tour

El ciclista colombiano de 32 años Sergio Luis Henao seguirá compitiendo en la máxima categoría del ciclismo internacional después de que se oficializara su fichaje por el Team Qhubeka ASSOS, antiguó NTT-Pro Cycling, de categoría UCI World Tour.

Henao terminó contrato con el UAE Team Emirates, con el cual corrió durante los años 2019 y 2020. Con su nueva escuadra, el corredor antioqueño firmó un vínculo hasta diciembre de 2022.

El colombiano fue contratado, según indicó el Team Qhubeka ASSOS en su portal oficial, por su experiencia y capacidad para trabajar en equipo.

"Esa experiencia incluye montar en apoyo de Chris Froome para dos de sus victorias en el Tour de Francia, demostrando el papel clave que puede desempeñar en las carreras más importantes y, por lo tanto, aporta una profundidad significativa a nuestras aspiraciones de carreras por etapas para el futuro", indicó.

Durante su carrera deportiva, Henao ha ganado dos veces el título nacional de Colombia (2017 y 2018) también fue campeón de la París-Niza en 2017.

Tras su fichaje, el colombiano manifestó sentirse emocionado por integrarse a su nuevo equipo en donde espera cumplir un papel fundamental para apoyar a sus compañeros, pero sin descuidar la posibilidad de conseguir victorias.

"Mi objetivo será compartir mi experiencia y, en el proceso, hacer un gran trabajo en cada etapa, y espero levantarme para levantar la mano en celebración de los éxitos de nuestro equipo", puntualizó.

🔥JUST IN🔥



We are thrilled to welcome our first-ever 🇨🇴Colombian rider to Team Qhubeka ASSOS.



Welcome, @sergiohenaoofic!



📝Full details: https://t.co/sYvWg78AFp#BicyclesChangeLives @assos_com @Qhubeka



📸: @GettySport pic.twitter.com/GNs6A9yHp9