"Sería dramático": crece la zozobra ante la posibilidad de ver al Movistar en la 'B'

El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el francés David Lappartien, considera que la retirada de Alejandro Valverde "dejará un vacío enorme en el ciclismo español y en el Movistar" y cree que sería "dramático" que el único español en el ProTour bajara a segunda división.

"Espero que el Movistar no baje, sería dramático para España. El resultado va a estar muy ajustado, hay siete equipos en un pañuelo. Pero creo que Valverde les dará los puntos para salvarse", dijo Lappartien en una entrevista a Efe.

El máximo responsable de la UCI aseguró que Movistar "tiene que empezar a pensar en el futuro" porque "el equipo se hizo en torno a Valverde" y "el día que se retire dejará un vacío enorme" tanto en la formación como en el ciclismo español.

"Es un corredor extraordinario, está en la pelea desde febrero hasta octubre. Nunca va a una carrera para preparar la siguiente, siempre sale a ganar. Otros, se pasan la temporada preparándose. Me encanta esa mentalidad de guerrero. Tiene el oficio, las piernas y la cabeza, lo tiene todo", aseguró.

Lappartient alabó la figura de Valverde en un momento de emergencia de ciclistas jóvenes, que han eclosionado en el Tour de Francia, y lo puso como ejemplo de "una generación que resiste".

Reconoció que el ciclismo español "no atraviesa el mejor momento" pero lo atribuyó a "un efecto péndulo".

"Ha habido una generación dorada y el nivel medio ahora es menos fuerte. No tengo información saber si es un problema estructural, no conozco tanto el ciclismo aficionado en España. Pero es cierto que no hay la renovación que cabría esperar", dijo.

El presidente de la UCI señaló que un fenómeno similar afecta a Italia y Francia, los países tradicionales del ciclismo que, dijo, "se han dormido un poco" mientras que países emergentes, como Dinamarca, "han hecho un gran trabajo".