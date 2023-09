Sevilla dejó los rodeos: comparó lo que pasa en España con el momento del ciclismo colombiano

A propósito de que se disputa la edición 63 del Clásico RCN Banco Agrario, aprovechamos en Antena 2 de RCN Radio para hablar en exclusiva con Óscar Sevilla, el corredor del Team Medellín, quien nos hizo un balance de lo que pasa actualmente en el ciclismo español, pues para nadie es un secreto que ha perdido protagonismo en las carreras más importantes del mundo.

Sevilla, antes de partir en la octava etapa del Clásico, confesó que todo esto "son épocas que también puede pasar en Colombia. Estos días se han visto muchas críticas de que ya no está Nairo [Quintana], Rigo [Urán] ni [Fernando] Gaviria y es que eso son momentos. Hace cinco años no había ningún esloveno y hace diez años no habían daneses, entonces son generaciones que van y vienen".

"En España vivimos épocas muy buenas con [Alberto] Contador, [Alejandro] Valverde y ahora hay muchas esperanzas con [Juan] Ayuso, pero hay momentos que van y vienen. Toca tener la comprensión de que esto no es fácil, de que todos los ciclistas del mundo entrenan para ganar y ser los mejores; y es que no es que no haya talento, sino que a veces vienen así las generaciones", añadió el corredor español.

Por otro lado, tocó un aspecto que podría estar limitando el desarrollo de los ciclistas: "Hay nivel, hay talento y la parte psicológica es clave. Yo creo que lo que a veces se descuida en muchos países es precisamente eso y, además, se hacen comparaciones y hay que tener paciencia".

Actualmente, Sevilla es uno de los protagonistas del Clásico RCN y antes de disputarse la última etapa, quedó ubicado en la octava posición de la clasificación general a 2'57'' del líder, y su compañero, Aldemar Reyes.