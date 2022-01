"Tengo ganas de estar solo como líder": Enric Mas marca distancia con Iván Sosa en Movistar

Las cosas en Movistar siguen dando mucho de qué hablar. Pese a que no ha empezado la temporada, ya inició una polémica por cuenta de Enric Mas, uno de los líderes de la escuadra española. ¿Por qué? Bueno, el colombiano Iván Ramiro Sosa, recién llegado a la escuadra, manifestó en declaraciones dadas a Marca Colombia que su ilusión es pelear por la clasificación de una de las grandes del año.

Incluso, el 'cafetero', según entiende, compartirá el liderato con Alejandro Valverde y Mas, pues será la tercera opción en la lucha por una corona, para luego poco a poco ser soltado más.

“Hay carreras para todos. Me gustaría poder hacerlo bien, pero sí que en la que haya cronos grandes me viene peor. El Giro me gusta. Tiene montañas y se adapta a mí. Buscaré hacerlo bien”, confesó el de Pasca Cundinamarca.

Sin embargo, su compañero Enric Mas piensa diferente, así lo manifestó en charla con El País de España.

El ciclista mallorquín asumió su condición como el líder máximo y número uno del Movistar. “Este año tengo ganas de estar solo como líder del equipo", aseguró.

Asimismo, el pedalista se refirió a la llegada de Iván Sosa y fue claro: "Se ha fichado gente para ganar carreras [Sosa, Aranburu...] y tendré que compartir algunas carreras con otros. Pero me siento preparado para estar ahí solo en el Tour y en la Vuelta", remarcó.

"Cuando compartes liderato con otro, no sé... Que no se me malinterprete porque hay otros muy buenos en el equipo", sentenció, pero reiteró que quiere ser el uno del conjunto telefónico.