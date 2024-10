Tiembla Nairo: el fichaje del Movistar que apuesta por todo

El futuro de Nairo Quintana con el Movistar Team se vio truncado en los últimos días por las condiciones climáticas de Italia mientras se corría la edición 103 de los Tres Valles Varesinos (Tre Valli Varesine), en donde buscaban hacerles frente a favoritos como Tadej Pogacar.

La decisión se dio a conocer este martes 8 de octubre poniéndole final de manera anticipada a la competencia por las condiciones meteorológicas que no parecen tener solución. Sin embargo, el Movistar Team, equipo que Nairo Quintana representa, no demoró en tomar decisiones para el próximo año ciclístico en busca de quedarse con todo en competencias.

Con el mercado de fichajes abierto, la institución española empieza a dar golpazos para prepararse con el objetivo de encarar la próxima temporada y ya ha dado de qué hablar con otro colombiano como Diego Pescador, colombiano que acaba de disputar el Clásico RCN 2024.

Ahora, la institución dio un portazo en la campaña siguiente. Se trata de la contratación del ciclista español, Pablo Castrillo que viene de dar de qué hablar en las competencias más importantes de la próxima temporada ciclística. Con este panorama, el ibérico espera ya debutar en las primeras carreras del 2025.

PABLO CASTRILLO LE HARÍA FRENTE A NAIRO QUINTANA Y DIEGO PESCADOR

El mercado de fichajes permitió la vinculación de Pablo Castrillo al Movistar Team por los próximos tres años, hasta 2027. El español de 23 años espera ganarse la confianza, después de su destacada campaña en la Vuelta a España 2024. Castrillo termina contrato con el equipo Kern Pharma y firmó con el elenco hispano.

Pablo Castrillo viene de ser fundamental en la Vuelta a España hace unas semanas peleando por las etapas. De hecho, logró ganar dos fracciones y en montaña que no es para nada sencillo y más contra importantes rivales acostumbrados a las suidas y ascensos en un plano complejo.

Además de lo hecho en la Vuelta a España, Castrillo tiene un nivel consistente en cada competencia que ha disputado. Aunque todavía no ha logrado ganar y desafiar a las clasificaciones generales, participó en O Gran Camiño y en la CRI de Coruña en la tercera plaza.

Tras su vinculación con el Movistar, Pablo Castrillo afirmó que, “estas últimas semanas han sido un salto grande para mí como persona y un impulso importante para mi carrera deportiva, señalado con ese contrato con un equipo WorldTour como Movistar Team. Son la referencia del ciclismo español y siempre hace especial ilusión correr en este equipo.

Vienen unas semanas de asimilar lo conseguido en La Vuelta y en esta temporada 2024, que considero ha sido muy regular por mi parte. Esas dos victorias; acabar también en la casa de mi nuevo equipo, con esa impresionante sede de Telefónica… Ha sido todo muy intenso y no lo voy a olvidar.

La gente que está cerca de mí y me ha transmitido cómo es el equipo me ha dado mucha seguridad de cara a este fichaje. Con Jorge (Arcas) comparto entrenamientos y me ha explicado cómo es el equipo por dentro, cómo me iban a cuidar y las cosas que se estaban haciendo bien. También mi hermano Jaime me hablaba de lo bien que había estado.

Accedo al equipo con mucha confianza y con ganas de empezar. Es un salto grande y quiero aportar lo máximo, poner mi granito de arena para que el equipo siga creciendo y hacerlo yo con él. Deseando estoy que llegue 2025 y poder vestirme con ese maillot”.