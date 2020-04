Tom Dumoulin crítica fuertemente las carreras virtuales

Tom Dumoulin habló en entrevista con el periódico holandés 'De Limburger' y criticó el entrenamiento virtual. El ciclista holandés dijo que no es fanático de las carreras bajo techo porque suelen dar datos no tan ciertos como muchos creen; además, la calibración y el registro de peso pueden afectar los resultados.

"Entiendo por qué existe y es mejor que nada, pero no está cerca de la realidad", dijo Dumoulin y dio sus argumentos de por qué no le gusta: "Los resultados tampoco son confiables; no dicen nada. Wout van Aert es realmente el rey del poder de pedaleo y terminó décimo en el Tour virtual de Flandes. Los dispositivos provienen de diferentes marcas y no están calibrados adecuadamente, lo cual es esencial. El peso que ingrese debe ser exactamente correcto, de lo contrario será injusto", analizó.