Tony Martin renueva con el Jumbo Visma hasta 2022

El alemán Tony Martin ( Cottbus, 35 años), cuatro veces campeón del mundo contrarreloj, ha extendido su contrato con el Jumbo Visma hasta 2022, por lo que desiste de la idea de dejar el ciclismo en 2021.

Tony Martin, con 11 participaciones en el Tour de Francia, es un corredor fundamental para el equipo de Primoz Roglic y Tom Dumoulin, un auténtico jefe de ruta de la formación, sobre todo en las etapas llanas.



El ciclista estará presente en el Tour de Francia 2020 que comienza el próximo sábado en Niza y finaliza el 20 de septiembre en París. Su objetivo será trabajar para que Roglic pueda enfundarse el maillot amarillo en la capital francesa.

Por otro lado, las últimas declaraciones de Primoz Roglic, líder del Jumbo Visma, encendieron las alarmas de cara al próximo Tour de Francia. El ciclista esloveno es uno de los favoritos para pelear por el título, pero lo que dijo despertó una gran duda respecto a su participación.

“Todavía no me siento en mi mejor nivel. Pudo haber sido peor, pero no es ideal lesionarse antes del Tour de Francia. Por el momento no sé si podré empezar el Tour el sábado en Niza”, confesó Roglic, quien sufrió una fuerte caída en el pasado Critérium del Dauphiné que lo hizo retirarse a falta de una etapa para salir campeón.