Así quedó la general del Tour Colombia antes de la última etapa

Se llevó a cabo la quinta etapa del Tour Colombia 2020 que tuvo un recorrido de 174 kilómetros entre Paipa en el departamento de Boyacá, y Zipaquirá en suelo cundinamarqués. Tres premios de montaña, dos de cuarta y uno de tercera, marcaron el paso del pelotón sobre la carretera en un día sin muchas afugias para los favoritos. Todo se definirá este domingo en el Alto del Verjón.

Día con un remate emotivo, teniendo en cuenta la victoria de Sebastián Molano (UAE), quien en el último metro se llevó la triunfo y dejó con las manos vacías a Álvaro Hodeg (Quick Step), quien pintaba para levantar los brazos en la meta. Sin embargo, el boyacense mostró que se encuentra en mejor nivel y sumó la tercera etapa de las cinco disputadas.

Por su parte, los favoritos a quedarse con el título este domingo no sufrieron mayores sobresaltos, independiente de la fuga que protagonizaron más de ocho corredores. Estos alcanzaron a tener en sus piernas una diferencia de más de cuatro minutos que al final no sirvió. Sergio Higuita (Education First), entonces, se mantuvo al frente de la clasificación general.

Se espera este domingo una definición de infarto para conocer al nuevo campeón del Tour Colombia. El francés Julian Alaphilippe (Quick Step) y Egan Bernal (Ineos) serán los dos candidatos a desvancar a Higuita de la punta.

Así quedó la clasificación general del Tour Colombia tras la etapa 5

1 Sergio Higuita (EF) 15:31:47

2 Daniel Martínez (EF) a 0:12

3 Jonathan Caicedo a 0:14

4 Egan Bernal (Ineos) a 0:50

5 Richard Carapaz (Ineos) a 0:58

6 Fredy Montaña (EPM) a 01:14

7 Aldemar Reyes (EPM) a 01:28

8 Gavin Mannion (RLY) a 01:30

9 Sergio Henao (UAE) a 01:31

10 Diego Ochoa (EPM) a 01:31