[Video] Nairo Quintana recibió emotivo homenaje de los aficionados en el Tour Colombia 2024

Nairo Quintana no he tenido su mejor rendimiento en el Tour Colombia 2024. El pedalista que está volviendo a la competencia del World Tour tras un año de ausencia no ha logrado mantenerse a la altura de sus rivales en los tiempos, pero ha dejado buenas sensaciones.

Para los especialistas era lógico que el pedalista boyacense pasará un poco de angustia tratando de competir ante ciclistas como Richard Carapaz, Egan Bernal o Rigoberto Urán. Sin embargo, para los aficionados la alegría de volver a ver al jefe de filas del Movistar en competencia no se iguala con nada.

Para el público y los aficionados la chance de ver a Nairo por las carreteras de Colombia en su regreso al Movistar es algo invaluable. Durante este domingo, en la partida previa a la etapa 6 del Tour Colombia, la afición le mostró su cariño al nacido en Cómbita.

