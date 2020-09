Alaphilippe se aferra al maillot amarillo: "Vuelvo a competir con los mejores"

El francés Julian Alaphilippe, que logró este martes mantener el maillot amarillo del Tour de Francia tras la primera llegada en alto de la edición, aseguró que siente sensaciones similares a las del año pasado y que tienen piernas para competir con los mejores.



Mire acá: "Me siento mejor cada día que pasa": Primoz Roglic



"Es difícil comparar con el año pasado. Pero estoy de amarillo y tengo piernas para seguir a los mejores. Puedo estar satisfecho", aseguró el ciclista del Deceuninck.



Quinto de la etapa, con el mismo tiempo que el ganador, el esloveno Primoz Roglic, Alaphilippe confesó que lograr la victoria era el segundo objetivo del día, tras haberse impuesto en la segunda etapa, junto con el de mantener el liderato.



"Hubiera sido especial ganar una segunda etapa, pero queda mucho Tour y aunque no me pongo como objetivo ganar el Tour, vamos a intentar mantener el liderato el mayor tiempo posible y a buscar otras victorias de etapa", señaló.

Lea aquí: Dolor de cabeza para Egan: uno de sus gregarios del Ineos no está bien

Entretanto, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) dio el primer golpe de autoridad en el Tour de Francia al imponerse en la cuarta etapa, disputada entre Sisteron y la cima de Orciéres Merlette, de 160 kilómetros, en la que el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) logró mantener el maillot amarillo.