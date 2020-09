Dolor de cabeza para Egan: uno de sus gregarios del Ineos no está bien

Se corrió la cuarta etapa del Tour de Francia que dejó como vencedor al esloveno Primoz Roglic, quien no solo se llevó la victoria sino algunos segundos de bonificación que lo ubican ahora como tercero de la carrera a 7" segundos del líder Julian Alaphilippe.

Pero el cuarto día también dejó al descubierto al Team Ineos del campeón defensor Egan Bernal, quien se ve en los kilómetros finales un poco solo sin el apoyo requerido, caso contrario a lo que vive su rival Roglic con el Jumbo.

Y es que uno de los escuderos principales de Egan no le ha ido bien en este Tour, y especialmente en la cuarta etapa se vio claramente afectado. Se trata del ruso Pavel Sivakov, que tras sufrir una fuerte caída en el día uno su rendimiento no ha sido el mejor. No más hoy llegó a 20 minutos de los de la punta.

Ineos piensa poder recuperarlo en las próximas semanas cuando lleguen Los Pirineos, para que así ayude más a Egan Bernal. Lo importante es que el ciclista se cuide de cara a las fracciones claves.

Por otro lado, el español Jonathan Castroviejo y el polaco Michal Kwiatkowski no pudieron respaldar a Egan; Richard Carapaz, el segundo en jerarquía del Ineos, llegó a 28" del colombiano.

Además de Roglic, en el Jumbo Dumoulin cruzó la meta al mismo tiempo que el esloveno; el norteamericano Sepp Kuss fue el que más trabajó para su escuadra y arribó a 9 segundos.