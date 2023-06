"Cada pedalazo será en honor a ellos": la motivación de Egan para correr el Tour de Francia

Faltan pocos días para que comience una nueva edición del Tour de Francia. Esta contará con la presencia de cinco colombianos, pero el foco de atención está en Egan Bernal, quien disputará su primera 'grande' tras recuperarse del grave accidente sufrido a comienzos de 2022 mientras entrenaba en vías de Colombia.

El nacido en Zipaquirá ha venido logrando buenas presentaciones en sus carreras previas a la 'Grande Boucle'. pues finalizó en el octavo lugar de los recientes Tour de Romandía y Tour de Hungría. Asimismo, terminó decimosegundo en la clasificación general del Critérium del Dauphiné.

Más allá de estos resultados, la gran motivación de Egan para disputar la ronda francesa está en la gente. Así lo hizo saber en una reciente publicación a través de sus redes sociales, donde dedicará su participación al personal médico que lo acompaño en su proceso de recuperación.

"Han sido tiempos difíciles donde he necesitado la ayuda de mucha mucha gente y cada pedalazo va a ser en honor a ellos; desde los enfermeros que me cuidaron en el min 0, mi familia, amigos, doctores, equipo y en especial a Mafe Motas (su novia) por la paciencia y el amor que me ha dado", expresó desde su cuenta de Instagram.

Asimismo, Egan llega al Tour de Francia con una motivación extra tras haber ganado, como él mismo lo señaló, "la carrera más importante de su vida".