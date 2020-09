Candidato al podio del Tour de Francia se retira tras caída en la etapa 13

El francés Romain Bardet, que sufre una conmoción cerebral después de su caída, abandonó el Tour de Francia horas después del final de la 13ª etapa, se informó desde su equipo AG2R La Mondiale.

El corredor galo fue sometido a pruebas en el hospital de Clermont-Ferrand luego de la llegada de la carrera a Puy Mary. Bardet ocupaba el 11º puesto en la clasificación general.

"La caída fue violenta, en descenso, y luché todo el día", declaró Bardet. "Las pruebas médicas confirmaron lo que presentía y no estoy en condiciones de proseguir la carrera".

Segundo en el Tour 2016, y 3º un año después, Bardet era la principal opción francesa para la clasificación general luego de la caída de Thibaut Pinot en la primera etapa en Niza.

🇫🇷 - @LeTour



Suite à sa lourde chute, Romain Bardet ne prendra pas le départ de la 14ème étape demain.



Toutes les infos > https://t.co/ErXRiw553t



Following his today's crash, Romain Bardet will not start the 14th stage tomorrow.#allezALM pic.twitter.com/qRizthCbQm