Cavendish vuelve a la carga: un año más para superar el récord de Merckx en el Tour

El británico Mark Cavendish (Douglas, 38 años), considerado como el mejor velocista de la historia, con 34 victorias en el Tour de Francia, récord que comparte con Eddy Merckx, ha decidido retrasar su retirada y continuar un año más en el Astana Qazaqstan.

Después de anunciar su retirada del ciclismo en el pasado Tour de Francia, cuando hubo de abandonar por una caída, Mark Cavendish y el Astana acordaron un nuevo contrato de un año para la próxima temporada, por lo que el ciclista de la Isla de Man seguirá compitiendo en el equipo kazajo en 2024.

“Bueno, este año anuncié mi retiro y tenía muchas ganas de no tener que levantarme a entrenar todos los días y no estar tanto tiempo fuera de casa, sino pasar tiempo con mi familia. Me encanta el ciclismo, me encantan las carreras, sin embargo, estaba contento con esa decisión. Pero, obviamente, caerme del Tour de Francia no fue el final de mi carrera que esperaba", comenta Cavendish.

Según el "Expreso de man", lo primero que le dijo Alexander Vinokurov en el Tour de Francia después de su caída fue: “¿por qué no seguir un año más?”.

"Mi primera reacción fue “no, no…”. No estaba dispuesto a cambiar mi decisión, pero luego lo comenté con mi familia, mis hijos y obtuve su respuesta: 'debes seguir, bueno, solo un año más…1. Ahora creo que estoy listo para este año más como ciclista profesional y estoy feliz de poder hacerlo y terminar con el Astana", dijo.

No es ningún secreto que el objetivo principal de Cavendish era el Tour de Francia y ganar una etapa para superar a Merckx en un récord histórico con 35 victorias. En la séptima etapa estuvo muy cerca de lograrlo, sin embargo, una fuerte caída un día después tachó todos los planes.

"Creo que un verdadero campeón no debería terminar su carrera de esta manera. Le pregunté a Mark si dentro de unos años se arrepentiría de no haberlo intentado nuevamente y, a su vez, le sugerí que reconsiderara su decisión, quedarse una temporada más e intentar ganar una etapa en el Tour de Francia. Al final Mark estuvo de acuerdo y pasará 2024 como corredor del Astana", explicó Vinokurov.

El técnico kazajo sabe que no será fácil desempatar el récord que comparte con Merckx, pero el equipo pondrá todos los medios a su alcance para lograrlo.

"Nos estamos preparando a fondo para mejorar el récord que comparte con Eddie Merckx, sería un logro histórico, tenemos una oportunidad y debemos aprovecharla", concluyó Vinokurov.