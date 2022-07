En el pelotón de 176 corredores en el Tour de Francia-2022, estos son nueve de los hombres a seguir de cerca en función de su estado de forma y de las particularidades del trazado.

Vea también: Pogacar va por su tercer Tour de Francia: "sigo mejorando y ganando experiencia"

En medio de las posibles ausencias y los grandes candidatos, las última ediciones de la gran ronda francesa han dado espacio para las sorpresas. La presente edición perfila a varios corredores como los llamados a dar el 'batacazo'.

Cinco ciclistas que podrían dar la sorpresa en el Tour de Francia 2022

Romain Bardet (FRA/DSM): el prudente

En su regreso luego de un paréntesis de un año, el menudo corredor, que no ha corrido desde su abandono en el Giro de Italia, no da pistas. "No tengo certezas sobre mi nivel", asegura Bardet, quien afirma estar centrado más en la pelea por las etapas. Aunque quizá deba revisar sus ambiciones si se halla en buena disposición luego de la primera semana.

Wout van Aert (BEL/Jumbo): el todoterreno

Sabe hacerlo todo, como atestiguan sus tres victorias de etapa en el Tour 2021 en otros tantos terrenos diferentes. En su cuarta participación, el belga aspira al fin hacerse con el maillot verde de la clasificación por puntos, en un equipo que volcado por completo hacia el maillot amarillo. ¿Quién da más?

Mathieu van der Poel (NED/Alpecin): la estrella

En neerlandés tiene todo para ser una estrella. Su físico, el sentido del espectáculo, el carisma.... 'VDP' inflamó la primera semana del Tour 2021 antes de retirarse. Este año terminó por primera vez una gran vuelta (el Giro de Italia) y desde entonces no ha vuelto a correr. Pero el nieto de Raymond Poulidor volverá a atraer las miradas en la primera parte del Tour.

Aleksandr Vlasov (RUS/Bora): aspirante inesperado

Único corredor de su país en la salida, el ruso debuta en el Tour sin complejos pero sin refrencias concretas. Su recorrido 2022 (3º en la Vuelta al País Vasco, vencedor en Romandía) le sitúa en buena posición para aspirar a un podio, quizá a más. "La carrera es larga", recuerda, como si a sus 26 años fuese ya un veterano de guerra.

Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo): el plan B

Sorprendente segundo detrás de Pogacar el año pasado, el danés confirmó su nivel en el reciente Dauphiné. Se ganó el estatus de colíder en su equipo junto a Roglic para la carrera que comienza en un país rendido a sus pies. En la presentación de los equipos llegó a emocionarse hasta las lágrimas.

Le puede interesar: Tour de Francia 2022: Hora de salida de los colombianos en la primera etapa

Por ahora, la gran ronda francesa tendrá varios pesos pesados del ciclismo internacional. Sin embargo, las sorpresas estarán a la orden del día.